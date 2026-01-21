UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ボデ・グリムトとマンチェスター・シティーの試合が、1月21日02:45にアスプミラ・スタディオンにて行われた。

ボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはラヤン・シェルキ（MF）、アーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ボデ・グリムトのオーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）のアシストからカスパー・ホッグ（FW）がヘディングシュートを決めてボデ・グリムトが先制。

さらに24分ボデ・グリムトが追加点。オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）のアシストからカスパー・ホッグ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とボデ・グリムトがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分ボデ・グリムトが追加点。ソンドレ・フェット（MF）のアシストからイェンス・ハウジ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、60分、マンチェスター・シティーのニコ・オライリー（MF）のアシストからラヤン・シェルキ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

62分にマンチェスター・シティーのロドリ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ボデ・グリムトが3-1で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは90+3分にラヤン・シェルキ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-21 04:40:22 更新