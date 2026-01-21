アイドル級の美貌に釘付け…韓国の17歳フィギュア女子が魅力炸裂　ミラノ五輪代表シン・ジア

ミラノ・コルティナ冬季五輪にも出場する韓国のフィギュアスケート選手シン・ジアが、キュートな美貌を炸裂して話題だ。

【写真】「世界で最も艶っぽい」五輪美女アスリート

シン・ジアは最近、インスタグラムを更新。ラグジュアリーブランド「J ESTINA」のアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ダークグリーンのオーバーサイズトップスに白のミニ丈ボトムを合わせた私服コーデのシン・ジアが写っている。足元はパープルのソックスにグリーンのスニーカーという配色で、差し色を聞かせたラフな着こなしが目を引く。手に持っているのは「J ESTINA」のバッグだ。

1枚目ではベンチに腰掛け、頬に手を添えた愛らしい表情を見せたシン・ジア。氷上で見せる姿とは違った“オフ感”でアイドルさながらの魅力を発散しただけでなく、スラリと引き締まった美脚もチラ見せし、多くのファンを釘付けにさせていた。

（写真＝シン・ジアInstagram）

シン・ジアは2008年3月19日生まれの17歳。キム・ヨナの活躍を見て育った“ヨナ・キッズ”の有望株の一人で、2015年に7歳でスケートを始めた。2022年の世界ジュニア選手権のジュニアグランプリファイナルではともに銀メダルを獲得し、2024年に自国で開催された冬季ユースオリンピックでは女子シングルで銀メダル、団体戦で金メダルを獲得した。

そして、今年1月に代表選考を兼ねて行われた全国男女フィギュアスケート総合選手権で1位となり、ミラノ・コルティナ冬季五輪の女子シングル代表に内定している。