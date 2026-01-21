「韓国はアジア最強ではない」「また惨事だ」日韓戦に“完敗”で韓メディアは茫然！「衝撃の敗北」「日本との差が明白になった90分間」【U-23アジア杯】
現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表がライバルの韓国と対戦。１−０で勝利を飾った。
立ち上がりからゲームを支配した日本は36分、10番を背負う佐藤龍之介のCKから、こぼれ球に詰めた右SB小泉佳絃の得点で先制に成功する。
前半はシュート数10対１と圧倒した日本は、後半に反撃を受けたものの、堅い守備で跳ね返す。最後まで集中力を切らさず、１−０で逃げ切った。
スコアは最少得点差だったものの、23歳以下ではなく、21歳以下のメンバーで今大会に臨んでいる大岩ジャパンに“完敗”した韓国を、母国メディアは糾弾している。
『スポーツ朝鮮』は「韓国はアジア最強ではない。韓国サッカー、惨事→大惨事→また惨事だ。イ・ミンソン監督のチームが日本に０−１で衝撃の敗北」と見出しを打ち、次のように報じた。
「韓国サッカーの未来は暗い。韓国は今大会も決勝進出を逃し、アジア最強に相応しいポテンシャルを発揮できなかった」
同メディアは、巻き返した後半についても、「日本が守備に回ると、韓国の攻撃はより苛立たしいものとなった。結局、韓国は決定的な場面を作れずに敗退。日本と韓国の差が明白になった90分間だった」と悲嘆。直近３大会の惨敗ぶりをこう回顧した。
「2022年大会では、韓国は準々決勝で日本と対戦し、０−３の大敗を喫した。2024年大会では、シン・テヨン監督率いるインドネシアに準々決勝で敗れ、パリ・オリンピック出場を逃した。その２年後、韓国は準決勝で敗退した。日本代表選手の平均年齢は韓国代表選手より約２歳若い。韓国サッカーの将来は懸念材料となっている」
事実上U-21の日本の敗れたショックは小さくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の10番のCKから生まれた韓国戦の決勝弾
