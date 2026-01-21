雨と風で肌寒さを感じる中行われた北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプ9日目

別メニュー調整だったスパチョーク選手が全体練習に部分合流。完全合流へ順調な姿を見せました。

練習ではクロスからのヘディングでのシュート練習が行われました。

3年ぶりに戻ってきた福森晃斗選手や青木亮太選手などキック精度の高い選手が揃うコンサドーレ。

今季讃岐から加入のDF内田瑞己選手も「積極的な攻撃参加からのクロスは自分の強み」と話します。

サイドからの連携を確認したチームは沖縄キャンプで琉球、G大阪とのトレーニングマッチを予定。

2次キャンプの熊本では大分とのプレシーズンマッチを行い、2月7日から始まるJ2・J3百年構想リーグへと向かっていきます。

内田は「目の前の1試合1試合すべてに勝つつもりで準備していく」とシーズン開幕へ準備を進めていきます。

内田瑞己選手 インタビュー

Q.沖縄キャンプここまで

A.徐々にコンディションも上がってきている。周りの選手・コーチ含めていいコミュニケーションが取れていると思う。



Q.昨季はオフに悔しい思い 今季にかける思い

A.覚悟を持って札幌に来ましたし悔しい思いをピッチで表現できるように日々トレーニングに励んでいきたいと思う。



Q.SNSで内田選手の筋肉が話題に。いつごろから筋肉をつけだしたか

A.高校生の時は全然細くてどちらかと言うと今みたいなタイプではなかったが国士舘大学に入って鍛えないと戦えないと気付かされてそこから筋肉トレーニングは頻繁に行っていますし今でも継続的に行えているのでそれが身についていますね。



Q.キックオフイベントの時に言っていたアピールポイントの「刈り上げた髪」沖縄に来てからは切った？

A.沖縄に来てからも切りたかったんですけど中々時間がなくて、それだけが今ストレスです。

本当だったらもう2回くらい切っていたい。毎試合前に切れたら切りたいですけどアウェーとか移動のタイミングがあるので基本的には試合前に切りたいです。今は（自分的に）ロン毛です。

本当は1週間に一回くらいは切りたい。2週間切っていないのはちょっと気持ち悪いくらいです。

最後に切ったのは1月8日とかです。違和感しかなくてセットもしづらいしちょっとイヤですね。



Q.自分の武器

A.1対1の守備だったり積極的に攻撃参加してからのクロスは自分の強みだと思う。ゴール前で体を張ったり最後にスライディングをしてでもブロックしたりすることが自分の特徴だと思う。



Q.今季の意気込み

A.ハーフシーズンに昇降格は無いですけど目の前の1試合1試合すべてに勝つつもりで準備していきますし、その流れのままJ1に昇格できるようにチームとしても個人としても良い準備をしていきたいです。