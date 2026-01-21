「SixTONES」の高地優吾（年齢非公表）が20日に放送されたTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。登場した親友にVTRを見守っていたスタジオでは驚きの声があがった。

「神業クレーンゲーム」に挑戦した高地。同番組にスタジオ出演した際、MCのチョコレートプラネット・長田庄平から「クレーンゲームはやったりするの?」と聞かれて「やったりします」と答えたことで「行ってもらいましょう」と挑戦することが“即決”していた。

挑戦前には小学生の時からクレーンゲームをしており、クレーン歴は20年と明かされて実力は本物だとされた。さらに「強力な援軍」として登場したのが超人気ユーチューバー「フィッシャーズ」のンダホ。まさかの人物の登場にVTRを見守っていたスタジオ出演者からは「あれ?」「えっ!」とびっくり。

さらに高地が「親友のンダホくんです」と関係性を明かすと、「えぇー!?」「そうなの?」「親友なん!?」「知らなかった」と再び衝撃に包まれた。同番組の「神業クレーンゲーム」で3度のFINALに進出している実力者で、高地とはプライベートを共にする7年来の親友だと紹介された。