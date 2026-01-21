長引く不動産不況からの出口は見えず、輸出頼みが目立っている。

中国経済は、構造的な歪（ひず）みが一段と深まっていると言えよう。

中国の２０２５年の国内総生産（ＧＤＰ）は、実質で前年比５・０％増となった。前年から横ばいで、政府が目標として掲げる「５・０％前後」は達成した。

しかし、消費がさえず、過当競争でデフレ圧力が強まるという悪循環が深刻になっている。

不動産不況が本格化したのは２１年にさかのぼる。中国経済にとって、不動産は関連産業を含めてＧＤＰの４分の１を占めている。家計資産に占める割合が高く、地方政府は土地使用権の売却を財源としていることが特徴だ。

このため、不動産価格が下落すれば、消費を落ち込ませるだけでなく、公共事業の縮小や企業の投資意欲の減退も招いてしまう。

だが、政府は、個人や企業など不動産所有者の痛みも伴う抜本的な解決策を打てていない。

公共事業や企業の設備投資などの動向を示す固定資産投資は、長期にわたり前年比でプラスだったが、２５年はマイナスに転じた。

政府は、車や家電の買い替えを促す消費振興策を取ったが、２５年後半に息切れした。１０〜１２月期のＧＤＰ伸び率は４・５％増で、前期の４・８％増から失速した。

こうした苦境を、習近平政権が外需や輸出に頼って切り抜けようとしているのは問題が大きい。

昨年の貿易黒字額は、前年から約２割増えて、１兆１８８９億ドル（約１９０兆円）となり、初めて１兆ドルを突破した。

電気自動車や太陽光パネル、洋上風力など、将来性が高い製造業の分野で競争力が強いのは確かだ。しかし、利益を度外視して値引きを競い合う「内巻」と称される消耗戦が広がっている現状は、健全だとは到底言えない。

過剰に生産された製品が輸出に回り、他国との軋轢（あつれき）は強まるばかりだ。そもそも中国の製造業は政府の補助金で支えられ、公正な競争ではないとの批判が強い。他国の不満が高まるのは当然だ。

中国が日本に対し、輸出規制による「経済的威圧」を振りかざすのは、国内の矛盾や閉塞（へいそく）感のはけ口を日本に向けている面があるのではないか。訪日客の減少は、中国の旅行業者などにとっても打撃は大きいだろう。

成熟した経済へ発展させるには社会保障制度の改革や若年層の雇用対策に力を入れ、内需と消費主導への転換を図る必要がある。