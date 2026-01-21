今回の衆院選は準備期間が短く、しかも真冬に行われる。

実務を担う自治体の負担はこれまで以上に重いだろう。

選挙は民主主義の根幹だ。選挙に携わる職員は１票の重みを自覚し、丁寧かつ着実に事務を遂行する必要がある。

今回の衆院選は、異例ずくめと言える。１月２３日の解散から２月８日の投開票日までの期間は１６日間で、戦後最短だ。衆院選が２月に行われるのも、１９９０年以来３６年ぶりとなる。

この時期は多くの自治体で新年度予算案の編成作業が山場を迎えている。一方で、自治体の選挙実務は、投開票所や立会人の確保のほか、ポスター掲示板の設置、投票所入場券や選挙公報の印刷・発送など、多岐にわたる。

多忙な中でもミスなくこなすことが求められる。

準備期間が短いことによる影響は既に出ている。

広島県や福岡県の選挙管理委員会は、従来行ってきた立候補予定者への説明会を、日程や準備の余裕がないとして行わない。

国政選挙の開票所として毎回使ってきた施設に先約があるなどで、開票所の確保に手間取った自治体もある。入場券の発送が遅れるケースも増える見通しだ。

候補者の立候補手続きや、有権者の投票行動に悪影響が出ないよう対応してほしい。

人為的ミスの防止も重要だ。国政選でのミスは２０１９年参院選から２４年衆院選まで、４回連続で２００件を超えている。有権者の本人確認を怠るなど、単純なミスが多いとはいえ、選挙への信頼を失墜させてはならない。

短期間で出来ることは限られているだろうが、過去のミス事例に学び、開票作業ではベテランと若手職員を組み合わせて配置するなど工夫してもらいたい。

雪や寒さへの対策も不可欠だ。札幌市は降雪時の除雪が間に合わない懸念があるとして、昨年の参院選で約２０００か所設置したポスター掲示板を今回は９００か所以下に減らす。投開票所の暖房設備確保が課題の自治体も多い。

有権者が外出をためらい、投票率が低下する恐れもある。好天の日に期日前投票を済ませるよう、呼びかけることも有効だろう。

最近は、過疎地を中心に、車に投票箱を載せた移動式期日前投票所を巡回させる自治体も増えている。高齢者の自宅と投票所の送迎を自治体が支援するなど、足元が悪くても安全に投票できる環境を整えることが大切となる。