首都圏の精密機械メーカーの新製品に関する機密情報を漏えいしたとして、警視庁公安部は２０日、いずれも３０歳代で同社元社員の男と在日ロシア通商代表部の元職員の男を不正競争防止法違反（営業秘密開示）容疑で東京地検に書類送検した。

元職員はロシアの情報機関・対外情報庁（ＳＶＲ）の一員とみられ、ウクライナ人を装っていた。公安部は、先端技術を狙ったスパイ事件とみている。

元職員は昨年３月に帰国しており、公安部は今月９日、警視庁に出頭させるよう、外務省を通じて在日ロシア大使館に要請した。

発表によると、元社員は２０２４年１１月と昨年２月、不正な利益を得る目的で同社の営業秘密の情報を元職員に口頭で伝えた疑い。

同法は〈１〉秘密として管理されている〈２〉事業などに有用〈３〉公然と知られていない――の３要件を満たす情報を営業秘密と定めている。

捜査関係者によると、問題の情報は先端技術を用いた新製品の開発構想で、限られた社員しか閲覧できない状態で保管されていた。元社員は営業担当で権限がなかったが、資料を無断で閲覧していたという。

元職員は２３年４月に来日。同月、同社近くの路上で、元社員に道を尋ねて接触し、「お礼がしたい」と食事に誘った。その後、約１年１０か月間に計十数回、神奈川県内のすし店や焼き肉店などで面会し、飲食代を支払っていた。偽名を使って「情報系の仕事をしている」と話し、次に会う日時と場所を書いた紙を渡していたという。

元社員は面会を重ねるうち、要求に応じて社内の研修資料や製品の取扱説明書などを提供。現金計約７０万円を受け取り、旅行代などに充てていた。任意の調べに、コンサルティングのつもりだったという趣旨の説明をしているという。

元職員を注視していた公安部が２人の接触を把握し、事件が発覚。元社員は諭旨解雇された。同社が保有する技術の中には、軍事転用可能なものもあり、公安部はＳＶＲの中で科学情報の収集を担う「ラインＸ」の元職員が、先端技術を狙っていたとみている。

ソ連崩壊後１１件摘発も「氷山の一角」

ロシアは旧ソ連時代から防衛情報や科学技術などを狙った諜報（ちょうほう）活動を展開してきた。警察庁によると、ロシアによるスパイ事件の摘発は１９９１年のソ連崩壊以降、計１１件に上る。

日本大学危機管理学部の小谷賢教授（国際政治）は「ロシアは経済制裁の影響で、モノや技術が入手しづらくなっており、各国で情報収集活動を強化しているとみられる。先端技術を有する日本の企業は大小問わず格好のターゲットで、今回の事件は氷山の一角だろう」と指摘している。