スローガン「Re:ALBIREX」を掲げてJ2から再出発する新潟には、期限付き移籍からの復帰を含め11人の戦力が新たに加わった。2月から始まる特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を見据え、新天地でアピールを続ける男たちを紹介する「新戦力」。第1回は、鍛え上げた走力が自慢のMF大西悠介（24）だ。

新たな新潟のダイナモになる。流通経大柏高、国士舘大、J2いわきでキャリアを重ねた大西は「プライドは持っている」という走力を武器にボランチとしての新境地を開く。

脚力は本物だ。高校時代には、練習試合後にゴールラインから反対のゴールラインまでの105メートルダッシュを100本走る日もあった。いわきではシーズン中も2部練習は当たり前。運動量には絶対の自信を持ち、球際の強さなど戦うベースは十分に備わっている。

昨季はいわきの一員としてJ1だった新潟と2度、練習試合を経験。ボール保持にたけたチームからオファーをもらい、素直に喜んだと同時に「自分のベースは崩さず（新たな特長を）得ることができれば成長する」と尽きない向上心から加入を決めた。

日本人とブラジル人の両親を持つ母と、日本人ながらブラジル育ちの父からブルーノという愛称をもらい、ピッチでの呼び名は「ブル」。ボランチが主戦場となるが「試合に出られればどこでもやる」と鼻息荒く突っ走る。（西巻 賢介）

◇大西 悠介（おおにし・ゆうすけ）2001年（平13）5月20日生まれ、茨城県出身の24歳。鹿島つくばジュニア―クラブドラゴンズ柏―流通経大柏高―国士舘大。24年にいわきに加入。昨季は30試合に出場し、2得点。背番号7。1メートル74、73キロ。利き足は右。