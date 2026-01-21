俳優山下智久（40）が10月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが20日、分かった。

大会に臨む陸上部の新監督役を熱演する。ドラマは大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた、直木賞作家池井戸潤氏の小説「俺たちの箱根駅伝」が原作。大会主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受け、満を持してドラマ化される。

山下が演じる甲斐真人は、箱根駅伝出場経験を持ちながら、大学卒業後は陸上の世界から離れ、総合商社で働くサラリーマン。3年ぶりの大会出場を目指す母校、明誠学院大の陸上競技部に新監督として就任し、監督経験ゼロながら、型破りな指導で部員たちの間に不安と反発を生んでいくといった役どころだ。

山下は箱根駅伝は「たすきをつないでいく尊さ、夢に向かう力強さ、そして希望が折り重なって生まれる“奇跡の瞬間”を私たちに届けてくれる特別な舞台」とし「忘れかけていた情熱を呼び覚まし、心に温かい灯をともしてくれる作品になると思います。一生懸命気持ちをこめて丁寧に作り上げていきますので、楽しみにしていてください」とコメントした。

ドラマ主演は大泉洋が務め、大会の生中継を担うテレビ局のチーフプロデューサー役を演じる。