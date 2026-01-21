安倍晋三・元首相が２０２２年に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判は２１日午後１時３０分、奈良地裁（田中伸一裁判長）で判決が言い渡される。

審理は昨年１０月２８日の初公判から１５回行われた。検察側が無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は「懲役２０年までにとどめるべきだ」と主張している。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で撃って殺害したとしている。

被告は初公判で殺人罪を認めた。被告人質問で、母親が多額の献金をした世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を恨み、教団に近いと考えていた安倍氏を狙ったと語った。

量刑を巡っては、多額献金で家庭が崩壊していた不遇な生い立ちをどの程度考慮するかが焦点となっている。検察側は「生い立ちが犯罪の意思決定に与えた影響は限定的だ」と主張。弁護側は「被告は宗教虐待の被害者で、量刑判断で最も重要視される動機に深く関わっている」と反論している。

判決公判は、約１時間を予定している。冒頭に言い渡されるのが、結論部分である「主文」。通常、この時に量刑が示されるが、過去に死刑や無期懲役が選択された判決では、主文の言い渡しが「後回し」にされたこともある。被告に判決を集中して聞かせるための配慮とされている。

その後、争点に対する判断が読み上げられ、最後に量刑の理由が示される。今回の判決では、被告の生い立ちのほか、選挙の応援演説中に首相経験者を殺害した社会的影響や、被告の反省状況などについて判断するとみられる。

判決後、田中裁判長が、被告へのメッセージとなる「説諭」を行うかどうかも注目される。