オリックス・古田島成龍投手が復権に懸ける思いを明かした。５０試合で２４ホールド、防御率０・７９と大活躍した２４年を経て、２５年は２０試合で６ホールド、防御率４・４２と成績が低下。一時は先発調整を打診されながら、チーム事情でリリーフ起用が継続となる難しさもあった。２５年９月には右肘クリーニング手術。すでに３度のブルペン入りを果たし、２月中旬のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）が見えるまで状態を上げてきた。

「３年目になって、自分にふさわしい方法も見えつつある。厳しい世界だと思うので、勝負をかけていかないと…」。リリーフ一本で生き残るため、完成を目指しているのが脱力を意識したフォームだ。「僕の場合、どうしても力んで投げてしまう。力感なく、リラックスして。その方が打者も嫌だと思うので」。参考にしているのが西武から米アストロズへの移籍の決まった今井。直球の球速も平均で１４０キロ台後半を維持することがテーマだ。「ブルペンを支えることが大事。与えられたところで必要とされる投手にならないと。もう一回、自分のポジションを確立したい」。優勝級のガッツポーズでファンの心をつかんだ救援右腕。静かに熱く燃えている。