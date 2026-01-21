西武・山田陽翔投手（２１）が１９日までに沖縄・石垣島で自主トレを公開。４年目の今季も「怪我なくシーズンを完走できるように」と誓った。

高卒３年目２５年は開幕２戦目で１軍に昇格。４月３日・楽天戦（楽天モバイル）で１軍デビューを果たすと、チーム２位タイの４９試合に登板し、プロ初白星を含む３勝３敗１７ホールド１セーブ、防御率２・０８の成績。シーズン途中には勝利の方程式に定着するなど離脱なしで走りきり、飛躍の１年を送った。

今季も「中継ぎで勝負します」と気合いは十分。チームは守護神を務めた平良が先発に再転向し、その座は空位に。西口監督も「（守護神は）なくはないんじゃない」と期待を寄せているが、「チームが求めるところで投げて押さえていくだけなので。その辺は去年とあんま変わらないのかな」と謙虚な右腕。「しいて言うなら（登板数が）４９だったので、切りよく５０ぐらい投げれるように。（球速の）平均も１４３、４ぐらいなので１５０キロがコンスタントに投げられるようにもしたい」とひとつひとつ目標をクリアしながらシーズンを戦い抜く。