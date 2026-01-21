オリックス・若月健矢捕手（３０）が２０日、３月のＷＢＣへ「超速仕上げ」を誓った。２５年１１月からほぼ無休で練習を続け、１６日に侍ジャパン入りが決定。「いつでも『行けます』という状態をつくっておかないといけない」と日の丸を背負う責任感をにじませた。

この日も大阪・舞洲で自主トレ。ブルペンで九里や曽谷の投球練習の相手をした。「やっぱり目が大事だと思う」と原則、捕球練習を日課とするつもり。打撃でも意欲満々だった。「投げてくれるので、本当にありがたいです」と九里に要望し、近日中にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。２５年にチーム最多の１１勝を挙げた右腕も「打者から気づいたことを確認できるし、僕にとってもいい練習になる」と快諾した。

１月の段階で実戦形式のメニューを加えるのは初めて。宮崎キャンプの２月８日には紅白戦が予定され、岸田監督も「それ（ＷＢＣ）に合わせて調整していかないと」と出場にゴーサインだ。攻守で万全にし、自身初のＷＢＣへ向かうのが流儀。連続世界一への思いは半端ではない。（長田 亨）