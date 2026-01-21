阪神・山田脩也内野手（２０）と百崎蒼生内野手（２０）が２０日、兵庫・西宮市の球団事務所で行われた「２０歳記念品贈呈式」に出席した。粟井球団社長から「連覇するために君たちの力は絶対必要。いつ（１軍に）呼ばれるか分からないと思って準備しておいて」と激励を受け、記念品も贈呈された。山田は「１つ大人になった実感と、これからもっと頑張っていきたい」と気を引き締めた。

元日に兄弟と食事に出かけた山田は、そこで口にした物にあたり正月早々食中毒に。７２キロまで体重が減少し、８日から鹿児島県でスタートしたオリックス・吉田との自主トレでは、ウェートと食事管理に精力的に取り組んだ。「今は７６キロくらいになりました。頑張りました（笑）。意外といけるんだなって」。散々な年明けだったが、自身の努力で帳消しにした。

百崎は１１日に地元・熊本で行われた「二十歳を祝う集い」に参加し、友人から「２０２５年は良かった！」という言葉をかけられたという。春季キャンプは主力中心の宜野座組でのスタートが明言されており、現在は福岡で岩貞らと自主トレに励んでいる。「今もきっちり先輩方に教えてもらいながらやれている。２月１日に１００％で行けると思う」と、目標の開幕１軍へ向けてエンジン全開だ。

百崎の宜野座組スタートを受け、「負けたくない気持ちはある。切磋琢磨（せっさたくま）しながら頑張っていきたい」と山田。昨年は山田が宜野座組に選ばれたこともあり、互いの活躍が刺激になっている。２３年ドラフト３、４位で入団した同級生内野手コンビが、２０２６年はさらに存在感を増していく。