【きょうから】マクドナルド、「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」1・21限定発売 2商品のスイーツ同時使用は“初”
日本マクドナルドはきょう21日より期間限定で、チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を販売する。
【画像】「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピング！？新商品の詳細
「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」は、なめらかなソフトクリームに、サクサク食感のクラッカーや口どけの良いクッキー生地に2層のチョコレートが特長の明治のロングセラー商品「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピングし、異なる2種のチョコソースで仕上げた、冬にぴったりのひんやりスイーツ。それぞれのお菓子が持つ異なる食感と味わいを活かしながら、ソフトクリームとの絶妙なバランスを楽しめる。
なお、「きのこの山」と「たけのこの里」が、ひとつのスイーツに同時に使用されるのは今回が初めて。形や食感、味わいの異なる大人気チョコレート菓子を同時に楽しめ、さらに、マックフルーリーのなめらかなソフトクリームが両者の個性を引き立てる唯一無二の商品となる。
レギュラーメニュー「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」は、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えのある商品。口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいを楽しめる。
20日より放映開始した新TVCM「奇跡の共演」篇には、「HANA」のMAHINAが登場。グループとしては3人目のマクドナルドTVCM出演となる本作では、巨大な“きのこの山”と“たけのこの里”とダンスをするMAHINAと、きのこの山とたけのこの里の両方を味わえる商品であることが印象的に描かれる。“奇跡”のコラボスイーツ「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」の魅力をポップで軽快に表現したTVCMとなる。
