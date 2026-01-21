ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８２６ドル安 ナスダックも２％の大幅安
NY株式20日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 48533.07（-826.26 -1.67%）
ナスダック 23030.98（-484.41 -2.06%）
CME日経平均先物 52345（大証終比：-455 -0.87%）
欧州株式20日終値
英FT100 10126.78（-68.57 -0.67%）
独DAX 24703.12（-255.94 -1.03%）
仏CAC40 8062.58（-49.44 -0.61%）
米国債利回り
2年債 3.588（+0.002）
10年債 4.283（+0.060）
30年債 4.913（+0.076）
期待インフレ率 2.334（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（+0.020）
英 国 4.458（+0.043）
カナダ 3.419（+0.036）
豪 州 4.782（+0.040）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.31（+0.87 +1.46%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4763.40（+168.00 +3.66%）
ビットコイン（ドル）
89625.88（-3317.75 -3.57%）
（円建・参考値）
1417万1644円（-524603 -3.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
