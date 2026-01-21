NY株式20日（NY時間14:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　48533.07（-826.26　-1.67%）
ナスダック　　　23030.98（-484.41　-2.06%）
CME日経平均先物　52345（大証終比：-455　-0.87%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10126.78（-68.57　-0.67%）
独DAX　 24703.12（-255.94　-1.03%）
仏CAC40　 8062.58（-49.44　-0.61%）

米国債利回り
2年債　 　3.588（+0.002）
10年債　 　4.283（+0.060）
30年債　 　4.913（+0.076）
期待インフレ率　 　2.334（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（+0.020）
英　国　　4.458（+0.043）
カナダ　　3.419（+0.036）
豪　州　　4.782（+0.040）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.31（+0.87　+1.46%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4763.40（+168.00　+3.66%）

ビットコイン（ドル）
89625.88（-3317.75　-3.57%）
（円建・参考値）
1417万1644円（-524603　-3.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ