20日の開催が荒天でレース中止となったボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」。メンバー、枠番に変更はなく、きょう21日に改めて初日を迎える。メインは12Rドリーム戦だ。

西岡がメラメラと燃えている。「1枠でドリーム戦に乗るのは初めてなので気合入れて頑張ります」。その言葉通り、自慢の速攻力を発揮する。先マイを決めて突き放す。

若林は1番差しからバック勝負に持ち込みたい。前年度の三国ルーキーシリーズを制した前田がカド捲りで挑戦。竹下の先手ツケマイも。中野、田中の外2艇は展開を突くレースになる。

＜1＞西岡顕心 試運転の感じも特訓の感じも普通でした。でも1人で乗ってる分には悪くなかったと思います。

＜2＞若林義人 班の中では出ていくこともなく、下がることもない感じで普通くらい。ペラを見てみます。

＜3＞竹下大樹 このエンジンは良くないと聞きました。まだペラを叩いている途中だし、特訓もスタートがバラバラで比較が分かりませんでした。

＜4＞前田翔 重かったですね。上がりが悪い感じがしました。直線は普通くらいは行っている。重い分、班の中では起こしの部分で進んでいない感じがした。

＜5＞中野希一 もらったままで乗りました。ターンが少し気になったけど、バランスは取れている感じ。ペラから見てみます。

＜6＞田中駿兵 試運転でこれはマズいと思って、ペラを叩いてから特訓に行ったけど、いいところがなかったですね。ペラを含めて、いろいろ調整を考えます。