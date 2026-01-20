ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛 第69回秩父宮妃記念杯」は20日、強い追い風の影響で終日安定板装着＆周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮して5日目を開催。10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう21日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

初日1Rを2コース差しで開幕星を決めた佐藤。幸先のいいスタートを決めて好リズムでファイナル1号艇まで駒を進めてきた。その快進撃を支えるのが22号機。上位レベルは十分で、準優同様にインから先マイさえ決めていけば押し切れるはずだ。昨年のグランプリ戦士・中島は地力の違うところを見せたい。準優を捲って制した大峯は、またもセンター戦となる。果敢な攻めへ。坪井は冷静にワンチャンスをうかがう。

＜1＞佐藤航 バチッとは合っていなかったけど、道中は良かったし、足はいいですね。エンジンがいいし、状態には自信を持って行けました。

＜2＞中島孝平 4日目までターン回りに違和感があって調整してきたけど、5日目は良かったと思います。足は変わらず全体にいいし、エンジンがいいですね。

＜3＞大峯豊 安定板がついても仕上がりは悪くなかったです。4日目後半は4着だったけど、感触は良かったので何もしていません。バランスが取れています。

＜4＞坪井康晴 安定板がついてペラ調整をしたけど、変わらずいい足をしていました。ダッシュ戦になるけど、何かを求めることはなく今の感じで行きます。

＜5＞岩瀬裕亮 バランスが取れていると思います。安定板が外れてもバランスは良くて出足は良かったかな。ターン回りの軽快さを求めて調整していきたい。

＜6＞上平真二 足はまあまあ、ぼちぼちいっているんじゃないですかね。ペラの微調整くらいですね。