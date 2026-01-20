TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時19分に、なだれ注意報をつがる市に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・つがる市に発表（雪崩注意報） 21日04:19時点

青森県では、大雪や低温に注意してください。津軽では、高波に注意してください。津軽、三八上北では、落雷やなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■五所川原市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■十和田市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■つがる市
□なだれ注意報【発表】
　23日にかけて注意

■平川市
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■中泊町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■野辺地町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報
　23日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報
　23日にかけて注意