¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡×U-23´Ú¹ñ¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È²ÃÌÐ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤ò¹ñÎ©¤ÇÊ´ºÕ¤·¤¿°ø±ï¤ÎÌ¾¼ê¡ª¡Ö°Ì´¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤ï¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¸½ÃÏ£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï½à·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤ËDF¾®Àô²Â¸¾¤¬µó¤²¤¿¸×¤Î»Ò¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¸«»ö£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤È»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¿ÍÊª¤À¡£¸µ´Ú¹ñÂåÉ½CB¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¡ÊÍûÉÒÀ®¡Ë´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ì¾Á°¤Î¶Á¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¤«¤é29Ç¯Á°¤Î1997Ç¯£¹·î28Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·ãÆÍ¡£Ä¶Ëþ°÷¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿À»ÃÏ¤ÇÆüËÜ¤Ï»³¸ýÁÇ¹°¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸åÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÇÔËÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎËº¤ì¤¬¤¿¤¤¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤Åö»þ24ºÐ¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ËÇ³¤¨¤ë¡È²ÃÌÐ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤òÆàÍî¤ÎÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿°ø±ï¤ÎÃË¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º£²ó¤ÎÆü´ÚÀï¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤·¤¿DAZN¤Î±ÇÁü¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤È¿¶Á¤¬¡£¡Ö´é¤¬»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¹ñÎ©¤Î°Ì´¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¹ñÎ©¤Ç¥ß¥É¥ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÀÁª¼ê¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¡ÖÀÎ¤è¤êÉ½¾ð¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢½©¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê£¹·î19Æü¡Á10·î£´Æü¡Ë¤À¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤ÐÊ¼ÌòµÁÌ³¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃË»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤â¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î»²Àï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤«¤«¤ë½Å°µ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤«¤é29Ç¯Á°¡¢Æü´ÚÀï¤ÇµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÅö»þ¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó
