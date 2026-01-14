米欧のグリーランドに絡んだ対立激化でドルが下落する中、ポンドドルは一時１．３４ドル台後半に上昇する場面が見られた。一方、ポンド円はロンドン時間の早朝に２１３円台まで上昇する場面が見られたが、２１２円台前半まで伸び悩む場面が見られた。



本日は９－１１月の英雇用統計が公表されていたが、英企業の雇用削減が２０２０年以来のペースに達し、賃金上昇率が約３年半ぶりの低水準に鈍化した。賃金の伸びは前年比３．６％となり、１０月までの３．９％から鈍化。１２月の給与支給対象者数は４万３０００人減少したが、これは民間部門で推計５万５０００人減少した影響を一部相殺した結果となっている。失業率は５．１％と横ばいだった一方、解雇率は１１月までの３カ月間で４．９％に低下し、前回の５．３％から改善した。



市場は４月か６月の英中銀の追加利下げを見込んでいるが、その予想に沿った内容と受け止められている。



GBP/USD 1.3449 GBP/JPY 212.48 EUR/GBP 0.8724



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

