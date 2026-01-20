Ado、「私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」が自身5作目の累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
Adoの『私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）』が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。
【動画】これぞ神曲！美麗なアニメ映像も ウタ（Ado）×Mrs. GREEN APPLEがコラボしたMV
週間再生数は69万1688回を記録。累積再生数は4億49万4003回となり、4億回突破は自身通算5作目【※1】。ソロアーティスト歴代1位の「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録を自己更新した。
本作は、Mrs. GREEN APPLEが楽曲提供を行い、2022年8月公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』の挿入歌として起用されていた。
【※1】Adoの累積再生数4億回突破ほか作品 達成順／「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」「うっせぇわ」「唱」「踊」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
