DREAMS COME TRUE、「何度でも」が自身2作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
DREAMS COME TRUE「何度でも」が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「大阪LOVER」に続く、自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。週間再生数は51万6683回を記録し、累積再生数は1億39万4116回。
【写真】「2人わかーい」「いい写真」ドリカム中村正人＆西川隆宏さんの“なつかし”2ショット
本作は、2005年2月にCDシングルとしてリリース。同年1月期に放送された俳優・江口洋介主演ドラマ『救命病棟24時 第3シリーズ』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
