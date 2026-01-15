back number、「ヒロイン」が自身6作目の累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
back numberの「ヒロイン」が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。
【写真】清水依与吏が撮影した写真を採用したジャケ写3種
週間再生数は332万3542回を記録。累積再生数は4億201万4315回となり、4億回突破は自身通算6作目【※1】。「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録【※2】においてYOASOBIと並ぶ歴代3位タイから歴代単独3位となった。
本作は、2015年1月にCDシングルとしてリリース。俳優・広瀬すずがCMヒロインを務めたJR東日本の「JR SKISKI」キャンペーンのCMソングとして書き下ろされた。
【※1】back numberの累積再生数4億回突破ほか作品 達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「花束」
【※2】「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（9作）2位：Official髭男dism（8作）、3位：back number（6作）、4位：YOASOBI、Ado（5作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
