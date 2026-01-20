ミセス新曲2位、初登場週1000万回再生超えは4ヶ月ぶり 韓国オーディション発グループ＆ちゃんみな新曲も登場【オリコンランキング】
今年から“フェーズ3”をスタートさせたMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（ルル）が、最新の1月26日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で2位に初登場した。週間再生数は1573万4821回。初登場作品が週間再生数1000万回を超えるのは、米津玄師, 宇多田ヒカルの「JANE DOE」（2025年10月6日付）以来、4ヶ月ぶり。
【動画】Mrs. GREEN APPLE新曲「lulu.」ミュージックビデオ
1月16日より放送中のテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）の第2期オープニングテーマで、同日付の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
35位には、2025年韓国Mnetで放送されたオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）の「FREAK ALARM」が初登場。1月12日に発売されたミニアルバム『EUPHORIA』のタイトル曲となっている。
79位には、現在オンエア中のテレビアニメ『【推しの子】』（TOKYO MXほか）第3期オープニング主題歌・ちゃんみなの新曲「TEST ME」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
