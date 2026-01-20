Mrs. GREEN APPLE、フェーズ3初の新曲が自身8作目のデジタルシングル1位【オリコンランキング】
今年からフェーズ3をスタートさせたMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（ルル）が、1月21日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」に初週DL数2万5935DLを記録し、で初登場。2025年7月14日付での「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」以来、自身通算8作目【※】の1位を獲得した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE新曲「lulu.」ミュージックビデオ
本作は1月16日より放送中のテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）の第2期オープニングテーマ。
2位には、先週1月19日付で初登場1位を獲得したKing Gnu「AIZO」が週間DL数1万4384DLで2週連続のTOP3入り。累積DL数は3万4000DL。本作は、現在放送中のTVアニメ『呪術廻戦』（MBS/TBS系）の第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとして書き下ろされた。
3位には、米津玄師の「IRIS OUT」が週間DL数7991DLを記録し、ランクイン。初登場した2025年9月29日付から2026年1月26日付現在まで、通算4度の1位を含む18週連続の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」TOP10入り。累積DL数は19万8455DLとなった。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開中）の主題歌である本作は、同日付「週間ストリーミングランキング」では、男性ソロアーティスト史上初となる18週連続1位を獲得している。
【※】Mrs. GREEN APPLEの「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品（※達成順）／「ナハトムジーク」「familie」「ビターバカンス」「ライラック」「クスシキ」「breakfast」「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」「lulu.」
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
