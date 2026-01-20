祖堅正慶、デジタルアルバム1位 『FF14』最新楽曲が初登場【オリコンランキング】
2010年9月にリリースされたゲーム『ファイナルファンタジーXIV』内の“最新”楽曲を収録した『FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL - EP7』が、1月21日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
【写真】トム・モレロからのコメント動画 楽曲の一部試聴も！
本作は、『ファイナルファンタジーXIV』の最新拡張パッケージ『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー（FINAL FANTASY XIV: Dawntrail）』（2024年7月2日発売）のパッチ7.4『霧の中の理想郷（アルカディア）』（2025年12月16日発売）の楽曲を収録した、ダウンロード販売限定ミニアルバム。『至天の座アルカディア：ヘビー級』や『グラシャラボラス討滅戦』などの、強敵との闘いを熱く盛り上げた楽曲を収録している。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
