米津玄師、男性ソロ初ストリーミング18週連続1位 1年8ヶ月ぶりにTOP3楽曲が週間再生数1000万回超え【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位をキープし、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を18週連続に伸ばした。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1698万5974回。2025年9月29日付から18週連続で週間再生数1000万回を超え、累積再生数は3億3760万9378回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
2位にはMrs. GREEN APPLEのテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.」が週間再生数1573万4821回で初登場。
続く3位にはKing Gnuのテレビアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』オープニングテーマ「AIZO」がランクイン。週間再生数1170万7057回は、2023年10月16日付「SPECIALZ」の週間再生数1114万3670回を超え、自己最高を記録した。
ストリーミングTOP3の楽曲がすべて週間再生数1000万回超えを記録するのは、2024年5月27日付【※】以来、1年8ヶ月ぶり。
【※】2024年5月27日付「オリコン週間ストリーミングランキンググ」TOP3／1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（週間再生数：1,469.8万回）、2位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数：1,099.4万回）、3位：Omoinotake「幾億光年」（週間再生数：1,018.0万回）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1698万5974回。2025年9月29日付から18週連続で週間再生数1000万回を超え、累積再生数は3億3760万9378回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
続く3位にはKing Gnuのテレビアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』オープニングテーマ「AIZO」がランクイン。週間再生数1170万7057回は、2023年10月16日付「SPECIALZ」の週間再生数1114万3670回を超え、自己最高を記録した。
ストリーミングTOP3の楽曲がすべて週間再生数1000万回超えを記録するのは、2024年5月27日付【※】以来、1年8ヶ月ぶり。
【※】2024年5月27日付「オリコン週間ストリーミングランキンググ」TOP3／1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（週間再生数：1,469.8万回）、2位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（週間再生数：1,099.4万回）、3位：Omoinotake「幾億光年」（週間再生数：1,018.0万回）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月26日付：集計期間：2026年1月12日〜18日）＞