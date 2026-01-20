ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６３６ドル安 ナスダックも１．７％の大幅安
NY株式20日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 48722.64（-636.69 -1.29%）
ナスダック 23102.84（-412.55 -1.75%）
CME日経平均先物 52465（大証終比：-335 -0.64%）
欧州株式20日終値
英FT100 10126.78（-68.57 -0.67%）
独DAX 24703.12（-255.94 -1.03%）
仏CAC40 8062.58（-49.44 -0.61%）
米国債利回り
2年債 3.588（+0.002）
10年債 4.279（+0.056）
30年債 4.905（+0.069）
期待インフレ率 2.333（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（+0.020）
英 国 4.458（+0.043）
カナダ 3.415（+0.032）
豪 州 4.782（+0.040）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.54（+1.10 +1.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4764.70（+169.30 +3.68%）
ビットコイン（ドル）
89777.31（-3166.32 -3.41%）
（円建・参考値）
1418万4815円（-500279 -3.41%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48722.64（-636.69 -1.29%）
ナスダック 23102.84（-412.55 -1.75%）
CME日経平均先物 52465（大証終比：-335 -0.64%）
欧州株式20日終値
英FT100 10126.78（-68.57 -0.67%）
独DAX 24703.12（-255.94 -1.03%）
仏CAC40 8062.58（-49.44 -0.61%）
米国債利回り
2年債 3.588（+0.002）
10年債 4.279（+0.056）
30年債 4.905（+0.069）
期待インフレ率 2.333（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（+0.020）
英 国 4.458（+0.043）
カナダ 3.415（+0.032）
豪 州 4.782（+0.040）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.54（+1.10 +1.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4764.70（+169.30 +3.68%）
ビットコイン（ドル）
89777.31（-3166.32 -3.41%）
（円建・参考値）
1418万4815円（-500279 -3.41%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ