NY株式20日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　48722.64（-636.69　-1.29%）
ナスダック　　　23102.84（-412.55　-1.75%）
CME日経平均先物　52465（大証終比：-335　-0.64%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10126.78（-68.57　-0.67%）
独DAX　 24703.12（-255.94　-1.03%）
仏CAC40　 8062.58（-49.44　-0.61%）

米国債利回り
2年債　 　3.588（+0.002）
10年債　 　4.279（+0.056）
30年債　 　4.905（+0.069）
期待インフレ率　 　2.333（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（+0.020）
英　国　　4.458（+0.043）
カナダ　　3.415（+0.032）
豪　州　　4.782（+0.040）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.54（+1.10　+1.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4764.70（+169.30　+3.68%）

ビットコイン（ドル）
89777.31（-3166.32　-3.41%）
（円建・参考値）
1418万4815円（-500279　-3.41%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ