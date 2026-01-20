浜辺美波、“年始の食あたり”原因は海老天だった「衣、シナシナでした（笑）」
女優の浜辺美波（25歳）が、1月20日に放送されたバラエティ番組「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（日本テレビ系）に出演。年始の食あたりの原因は「海老天」だったと明かし、「生牡蠣とかだったらわかるんですけど、海老天…っていうのが悔しくて」と語った。
番組MCの東野幸治から「浜辺さん、年始食あたり？」と話を振られた浜辺は「食あたりしまして…8時間から10時間放置して海老天食べちゃって」と、食あたりの原因は海老天だったと明かす。
そして「生牡蠣とかだったらわかるんですけど、海老天…っていうのが悔しくて。衣、シナシナでした（笑）」と苦笑した。
浜辺は1月4日に自身のX（Twitter）で「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と報告。「改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！でもくやしい！！せっかくの年末年始だったのに！」と悔しがっていた。
