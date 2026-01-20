意外にもユーロ買いで反応 米欧対立激化も＝ＮＹ為替 意外にもユーロ買いで反応 米欧対立激化も＝ＮＹ為替

ユーロドルは買いが優勢となっており、一時１．１７ドル台半ばまで上昇している。グリーンランドを巡って米欧の対立が激化する中、為替市場は比較的落ち着いた動きをしている。ユーロ売りの材料のようにも思われるが、意外にもユーロは買いで反応している。



デンマークの年金基金が米国債投資からの離脱を発表していたが、ドル離れが加速する可能性の方を市場は警戒している模様。きょうの上げで１００日線と２１日線を一気に上抜けており、昨年末からの緩やかな下げを解消している。再び上昇トレンドに戻すか明日以降の動きが注目される展開。



一方、ユーロ円は１８５円台に再び上昇しており、ユーロ発足以来の高値水準に再び上昇している。



EUR/USD 1.1734 EUR/JPY 185.28 EUR/GBP 0.8717



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

