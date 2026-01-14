【GUのオリーブ色】がセンス別格かも！ 大人の垢抜け♡「サマ見えパーカ」

【GU（ジーユー）】との初コラボレーションで話題を集めている、NY発祥のブランド【ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）】。「古着やミリタリーの要素に遊び心を加えて再構築した」（公式サイトより）したというコラボアイテムの中から編集部が注目したのは、サッと羽織るだけでサマ見えする「オリーブ色パーカ」。大人カジュアルを格上げできそうなパーカは、冬コーデに欠かせない存在になるかも。

モダン & ミリタリーな雰囲気のフリースパーカ

【GU】「ボアフリーススナップパーカ ENGINEERED GARMENTS」＜オリーブ＞\4,990（税込）

もこもことしたボア生地とナイロンタフタを組み合わせた、異素材MIXデザインが特徴。クラシカルなディテールをモダンにアップデートしたパーカは、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。裏地には保温機能が搭載されていて、防寒面でも頼りになる予感。

バサッと羽織って大人カジュアルに

開閉しやすいドットボタンは、コーデにさりげないアクセントも与えます。モードに決まるスタンドフードが首元まで覆ってくれるから、ボタンを留めればマフラーなしでも暖かく過ごせそう。スタッフさんのように上だけ留めてラフに羽織れば、大人の余裕を感じられるカジュアルスタイルに。

後ろ姿もサマになるシェルパーカ

【GU】「パデッドシェルパーカ ENGINEERED GARMENTS」＜オリーブ＞\6,990（税込・セール価格）

撥水・防風機能を搭載した三層構造のボンディング素材を使用したシェルパーカ。胸元とフロントのマチ付きパッチ & フラップポケットがコーデのアクセントになるだけでなく、背中は「大きなバッグを縫い付けた一体型のデザイン」（公式サイトより）になっていて、後ろ姿も抜かりなくおしゃれ見えしそうです。

ロングコート風としても着用できる2WAY仕様

公式サイトで「ドットボタンで裾を折り上げられる、着丈の調整が可能な2WAY仕様」と紹介されているように、ロングコート風としても着用可能。スタッフさんのようにレギンスを合わせれば、メリハリのきいたスタイルアップコーデが完成。合わせるアイテムはモノトーン配色でまとめて、アウターが主役のコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i