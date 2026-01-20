21日午前2時51分ごろ、北海道、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の様似町、青森県の八戸市と階上町、それに東通村です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

様似町





□青森県八戸市 階上町 東通村

■震度2

□北海道

浦河町 えりも町 千歳市

函館市 むかわ町 新冠町

新ひだか町 幕別町 浦幌町

十勝大樹町 広尾町



□青森県

三沢市 野辺地町 七戸町

六戸町 横浜町 東北町

六ヶ所村 おいらせ町 五戸町

青森南部町 むつ市 平内町

外ヶ浜町



□岩手県

久慈市 普代村 野田村

岩手洋野町 盛岡市 二戸市

軽米町

■震度1

□北海道

恵庭市 北広島市 七飯町

鹿部町 渡島森町 室蘭市

苫小牧市 登別市 白老町

厚真町 安平町 帯広市

十勝清水町 芽室町 十勝池田町

豊頃町 本別町 中札内村

更別村 札幌東区 江別市

福島町 木古内町 胆振伊達市

壮瞥町 日高地方日高町 平取町

新得町 足寄町 弟子屈町

釧路市 浜中町 標茶町

白糠町 標津町 別海町

根室市



□青森県

十和田市 三戸町 田子町

新郷村 大間町 風間浦村

佐井村 青森市 五所川原市

つがる市 今別町 蓬田村

板柳町 鶴田町 中泊町

弘前市 黒石市 藤崎町

田舎館村



□岩手県

宮古市 山田町 八幡平市

滝沢市 葛巻町 岩手町

紫波町 矢巾町 九戸村

一戸町 大船渡市 釜石市

住田町 大槌町 花巻市

北上市 遠野市 一関市



□宮城県

気仙沼市 登米市 大崎市

涌谷町 石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。