NY株式20日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　48816.79（-542.54　-1.10%）
ナスダック　　　23167.87（-347.52　-1.48%）
CME日経平均先物　52635（大証終比：-165　-0.31%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10126.78（-68.57　-0.67%）
独DAX　 24703.12（-255.94　-1.03%）
仏CAC40　 8062.58（-49.44　-0.61%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（+0.009）
10年債　 　4.273（+0.050）
30年債　 　4.895（+0.059）
期待インフレ率　 　2.333（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（+0.020）
英　国　　4.458（+0.043）
カナダ　　3.412（+0.029）
豪　州　　4.782（+0.040）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.62（+1.18　+1.99%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4753.60（+158.20　+3.44%）

ビットコイン（ドル）
90321.38（-2622.25　-2.82%）
（円建・参考値）
1426万2649円（-414079　-2.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ