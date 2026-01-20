ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５４２ドル安 ナスダックは１．５％安
NY株式20日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 48816.79（-542.54 -1.10%）
ナスダック 23167.87（-347.52 -1.48%）
CME日経平均先物 52635（大証終比：-165 -0.31%）
欧州株式20日終値
英FT100 10126.78（-68.57 -0.67%）
独DAX 24703.12（-255.94 -1.03%）
仏CAC40 8062.58（-49.44 -0.61%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.009）
10年債 4.273（+0.050）
30年債 4.895（+0.059）
期待インフレ率 2.333（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（+0.020）
英 国 4.458（+0.043）
カナダ 3.412（+0.029）
豪 州 4.782（+0.040）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.62（+1.18 +1.99%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4753.60（+158.20 +3.44%）
ビットコイン（ドル）
90321.38（-2622.25 -2.82%）
（円建・参考値）
1426万2649円（-414079 -2.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
