負傷交代の“ロス五輪世代”キャプテン市原吏音、大岩監督が試合直後の容態を明かす
[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]
キャプテンは思わぬ形でピッチを去った。“ロス五輪世代”U-21日本代表は2歳上のU-23韓国代表に1-0で勝利。DF市原吏音(大宮)は足を痛めた影響で後半20分に途中交代となった。
自陣でのピンチを防いだ。後半16分、FWキム・テウォンに自陣に入ってこられたところで市原が阻む。鋭いシュートをブロックし、ゴールを守り切った。
しかし、そのプレーで右足を痛めた。後半20分に途中交代となったが、自らの足でピッチの外に歩いていった。代わってDF岡部タリクカナイ颯斗がゴールを守り切った。
試合後、足を引きずる様子を見せながらも、仲間とともに日本サポーターが集うスタンドへ。いつもの明るい笑顔で決勝進出の喜びを爆発させていた。
大岩剛監督は試合後、市原の様子を明かす。「詳しくはメディカルに聞かないといけないけど……でも、大丈夫みたいですよ」。ポジティブな表情で、深刻な容態ではないことをほのめかした。
日本は2連覇を懸けて24日の決勝へ。ベトナムと中国の勝者と対戦する。
(取材・文 石川祐介)
