UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 カイラト・アルマトイとクラブ・ブリュージュの試合が、1月21日00:30にアスタナ・アリーナにて行われた。

カイラト・アルマトイはエジミウソン・サントス（FW）、ワレリー・グロムイコ（MF）、ジョルジーニョ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、ママドゥ・ディアコン（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに38分クラブ・ブリュージュが追加点。ジョアカン・セイ（DF）のアシストからハンス・ファナケン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ウーゴ・ベトレセン（MF）からシセ・サンドラ（MF）に交代した。

74分クラブ・ブリュージュが追加点。ママドゥ・ディアコン（FW）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

75分、カイラト・アルマトイが選手交代を行う。ジョルジーニョ（FW）からリカルジーニョ（FW）に交代した。

76分、カイラト・アルマトイは同時に2人を交代。ダン・グラゼル（MF）、エジミウソン・サントス（FW）に代わりアディレト・サディベコフ（MF）、Birkurmanov Mansur（FW）がピッチに入る。

78分、クラブ・ブリュージュは同時に3人を交代。ジョアカン・セイ（DF）、ロメオ・フェルマント（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）に代わりビョーン・メイヤー（DF）、ニコロ・トレソルディ（FW）、シャンドレ・キャンベル（FW）がピッチに入る。

79分、カイラト・アルマトイは同時に2人を交代。ダミル・カサブラト（DF）、エルキン・タパロフ（DF）に代わりAbish Mukhamedali（MF）、ユーグ・スタノエフ（FW）がピッチに入る。

84分クラブ・ブリュージュが追加点。ハンス・ファナケン（MF）のアシストからブランドン・メシェル（DF）がヘディングシュートで0-4。4点差となる。

85分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。カイリアニ・サブ（DF）からウーゴ・シケ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+2分、カイラト・アルマトイのアレクサンドル・ムリンスキー（DF）のアシストからアディレト・サディベコフ（MF）がゴールを決めて1-4と3点差になる。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが1-4で勝利した。

なお、カイラト・アルマトイは80分にイーゴリ・ソロキン（DF）、90+3分にアディレト・サディベコフ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-21 02:30:18 更新