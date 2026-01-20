“M-1王者”たくろう赤木、「わたくし昨年に結婚しておりました！！！」と報告
昨年の「M-1グランプリ2025」で第21代王者に輝いた、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34歳）が1月20日、自身のX（Twitter）を更新。「わたくし昨年に結婚しておりました！！！」と報告した。
赤木はこの日放送されたバラエティ番組「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（日本テレビ系）に出演。結婚していたことを電撃発表し、スタジオを騒然とさせた。結婚したのは昨年8月で、たまたま観覧に当たったため、新妻はM-1決勝戦の会場でたくろうの漫才を観ていたという。
放送終了後、Xを更新した赤木は「先ほど行列のできる法律相談所で発表させて頂きました通り、わたくし昨年に結婚しておりました！！！」と改めて報告。
そして「ふつつか者ですがふつつかなりに頑張ってふつつかじゃない家庭を築いていこうと思います！！！今後とも応援よろしくお願いします！！！」などとつづり、「証人志女木！！！」と、お笑いコンビ・ダージリンティクラブの志女木（しめぎ）とのツーショットを添えている。
