　21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円安の5万2530円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては461.1円安。出来高は1万3508枚となっている。

　TOPIX先物期近は3597.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.1ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52530　　　　　-270　　　 13508
日経225mini 　　　　　　 52530　　　　　-275　　　270431
TOPIX先物 　　　　　　　3597.5　　　　 -24.5　　　 16201
JPX日経400先物　　　　　 32345　　　　　-215　　　　1753
グロース指数先物　　　　　 711　　　　　　-8　　　　2313
東証REIT指数先物　　　　2007.5　　　　　-5.5　　　　　37

