日経225先物：21日2時＝270円安、5万2530円
21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円安の5万2530円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては461.1円安。出来高は1万3508枚となっている。
TOPIX先物期近は3597.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52530 -270 13508
日経225mini 52530 -275 270431
TOPIX先物 3597.5 -24.5 16201
JPX日経400先物 32345 -215 1753
グロース指数先物 711 -8 2313
東証REIT指数先物 2007.5 -5.5 37
