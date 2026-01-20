今シーズン最長“居座り寒波” 21日から警報級の大雪か 空の便にも乱れ100便以上欠航・遅れ 寒さはいつまで 森田予報士解説【news23】
列島に襲来した今シーズン最長の居座り寒波。21日から警報級の大雪が警戒される地域もあり、交通の乱れなどに注意が必要です。
大荒れの天気となった北海道室蘭市。歩行者はニット帽を被っていますが…激しい風のためでしょうか?フードも被ろうとしています。
最大瞬間風速24.8メートルを観測、道内の小中学校など27校が臨時休校になったほか、新千歳空港では100便以上の欠航や遅れが発生しました。
青森県ではホワイトアウトも発生、事故がおきました。
一方…青森県東通村では馬が風雪の中、駆け回っています。
最低気温は氷点下6.5℃、厳しい寒さに耐える姿から「寒立馬（かんだちめ）」と呼ばれています。
富山県では必死に寒さに耐える人たちがいました。一年で最も寒いとされる「大寒」の20日、雪が降るなか滝行が行われました。
大学生
「人生で一番寒い思いをしています。でもすっきりしました」
北九州市では幼稚園児が頑張りました。ランニングに半ズボン姿で臨んだマラソン大会。
泣きながら走る園児もいますが…ゴールで待っていたのはー
「寒かった」
「たくましくなったと思います」
ただ、この寒波はこれからが本番。
21日、警報級の大雪のおそれがある東海地方。名古屋市のカー用品店には“駆け込み”でタイヤを交換しにくる人などがいました。
冬用タイヤに交換した人
「急いであわててという形」
20日、最高気温が9.1℃だった東京では。
喜入友浩キャスター
「東京・浅草、雷門の提灯が大きく揺れていますが、それくらいの風が吹いています。手元の温度計6℃。手がかじかむような寒さです」
21日はさらに寒い、最高気温7℃の予報となっています。
浅草観光で人気の人力車は、防寒対策として厚手のブランケット2枚の上から…
東京力車 新井里穂さん
「さらにここから風よけをしていきます。これはビニールになっているので」
ちなみに座席の下にはカイロを忍ばせて、“手づくり床暖房”になっているそうです。もちろん人力車を押す人の防寒対策もばっちり。
やってきたのは、着物姿の2人組。
会社員（20代）
「芯から冷える。ちょっと痛い感じで、風が。ヒートテックを着てきたんですけど、それでも寒い」
強い風が吹く中、乗った人力車の感想は…
「全然（寒さ）感じなかったです。顔は風来るんですけど、ほかは全然あたたかくて」
東京力車 新井里穂さん
「冬は冷え込むシーズンではありますが、逆に空気が澄んでいるので、寒さ対策をばっちりして、景色をたくさん楽しんでいただきたいなというシーズン」
一年で最も寒い時期にやってきた最長寒波。このつらい寒さは、いつまで続くのでしょうか。