列島に襲来した今シーズン最長の居座り寒波。21日から警報級の大雪が警戒される地域もあり、交通の乱れなどに注意が必要です。

大荒れの天気となった北海道室蘭市。歩行者はニット帽を被っていますが…激しい風のためでしょうか?フードも被ろうとしています。

最大瞬間風速24.8メートルを観測、道内の小中学校など27校が臨時休校になったほか、新千歳空港では100便以上の欠航や遅れが発生しました。

青森県ではホワイトアウトも発生、事故がおきました。

一方…青森県東通村では馬が風雪の中、駆け回っています。

最低気温は氷点下6.5℃、厳しい寒さに耐える姿から「寒立馬（かんだちめ）」と呼ばれています。

富山県では必死に寒さに耐える人たちがいました。一年で最も寒いとされる「大寒」の20日、雪が降るなか滝行が行われました。

大学生

「人生で一番寒い思いをしています。でもすっきりしました」

北九州市では幼稚園児が頑張りました。ランニングに半ズボン姿で臨んだマラソン大会。

泣きながら走る園児もいますが…ゴールで待っていたのはー

「寒かった」

「たくましくなったと思います」

ただ、この寒波はこれからが本番。

21日、警報級の大雪のおそれがある東海地方。名古屋市のカー用品店には“駆け込み”でタイヤを交換しにくる人などがいました。

冬用タイヤに交換した人

「急いであわててという形」

20日、最高気温が9.1℃だった東京では。

喜入友浩キャスター

「東京・浅草、雷門の提灯が大きく揺れていますが、それくらいの風が吹いています。手元の温度計6℃。手がかじかむような寒さです」

21日はさらに寒い、最高気温7℃の予報となっています。

浅草観光で人気の人力車は、防寒対策として厚手のブランケット2枚の上から…

東京力車 新井里穂さん

「さらにここから風よけをしていきます。これはビニールになっているので」

ちなみに座席の下にはカイロを忍ばせて、“手づくり床暖房”になっているそうです。もちろん人力車を押す人の防寒対策もばっちり。

やってきたのは、着物姿の2人組。

会社員（20代）

「芯から冷える。ちょっと痛い感じで、風が。ヒートテックを着てきたんですけど、それでも寒い」

強い風が吹く中、乗った人力車の感想は…

「全然（寒さ）感じなかったです。顔は風来るんですけど、ほかは全然あたたかくて」

東京力車 新井里穂さん

「冬は冷え込むシーズンではありますが、逆に空気が澄んでいるので、寒さ対策をばっちりして、景色をたくさん楽しんでいただきたいなというシーズン」

一年で最も寒い時期にやってきた最長寒波。このつらい寒さは、いつまで続くのでしょうか。