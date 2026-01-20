NY株式20日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　48837.13（-522.20　-1.06%）
ナスダック　　　23217.11（-298.28　-1.27%）
CME日経平均先物　52520（大証終比：-280　-0.53%）

欧州株式20日GMT16:13
英FT100　 10108.25（-87.10　-0.85%）
独DAX　 24704.49（-254.57　-1.02%）
仏CAC40　 8046.20（-65.82　-0.81%）

米国債利回り
2年債　 　3.593（+0.007）
10年債　 　4.275（+0.052）
30年債　 　4.903（+0.067）
期待インフレ率　 　2.335（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（+0.023）
英　国　　4.460（+0.045）
カナダ　　3.411（+0.028）
豪　州　　4.782（+0.040）
日　本　　2.350（+0.092）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.28（+0.84　+1.41%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4739.60（+144.20　+3.14%）

ビットコイン（ドル）
90687.88（-2255.75　-2.43%）
（円建・参考値）
1432万2337円（-356251　-2.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ