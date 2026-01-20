ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５２２ドル安 ナスダックも１．３％の大幅安
NY株式20日（NY時間11:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 48837.13（-522.20 -1.06%）
ナスダック 23217.11（-298.28 -1.27%）
CME日経平均先物 52520（大証終比：-280 -0.53%）
欧州株式20日GMT16:13
英FT100 10108.25（-87.10 -0.85%）
独DAX 24704.49（-254.57 -1.02%）
仏CAC40 8046.20（-65.82 -0.81%）
米国債利回り
2年債 3.593（+0.007）
10年債 4.275（+0.052）
30年債 4.903（+0.067）
期待インフレ率 2.335（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（+0.023）
英 国 4.460（+0.045）
カナダ 3.411（+0.028）
豪 州 4.782（+0.040）
日 本 2.350（+0.092）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝60.28（+0.84 +1.41%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4739.60（+144.20 +3.14%）
ビットコイン（ドル）
90687.88（-2255.75 -2.43%）
（円建・参考値）
1432万2337円（-356251 -2.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
