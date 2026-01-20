イギリス政府は20日、ロンドンに建設される中国の「巨大大使館」計画を承認しました。反対派は強く反発しています。

イギリス政府は、ロンドン東部に建設される中国の大規模な大使館の計画を正式に承認しました。2018年から議論が続いてきましたが、政府は安全保障上のリスクは管理可能だとして、建設を認めました。

一方で、建設予定地が金融街の通信ケーブルに近いことや、大使館がスパイ活動の拠点になりかねないとして建設に反対している地元住民らは、数週間以内に法的な異議申し立てを行う方針です。

建設反対派 クララ・チョンさん「イギリス政府が国民の声を聞かないことに非常に腹立たしさを感じています。自国の安全保障を売り渡しながら、いったいどんな取引ができるというのでしょうか」

計画をめぐっては国会で与野党を問わず反対の声が上がり、イギリス政府は3度にわたって判断を延期してきました。

英国国際問題研究所 アジア太平洋プログラム中国・国際関係上級研究員 ジェームズ・キンジ氏「今回の決定は、イギリスが中国との関係を立て直したいと強く考えていることを示しています。中国との間で得られる経済的な利点を重視する意図がうかがえます」

政府は、計画の承認は政治的な判断ではないとしていますが、今月末に予定されているスターマー首相の中国訪問を前に英中関係を円滑にする狙いがあるとの見方も出ています。