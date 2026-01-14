　その後、ドル円は１５８円付近まで買い戻されている。グリーンランドを巡る米欧の対立が激化する中、米株式市場は大幅安、米国債も売りが強まり、利回りが上昇している。ただ、為替市場はそれに比べれば、比較的落ち着いた動きをしている状況。

　米国債利回りの上昇については、デンマークの年金基金が米国債投資からの離脱を表明したことも要因となっているほか、日本国債の利回りが急上昇していることも押し上げ要因となっている。

　ベッセント財務長官はきょう、日本国債の売り（利回り上昇）が進む中、片山財務相と協議したことを明らかにした。日本国債の下落は米国債市場にも波及したとの見方を示している。長官は「ダボス会議への出席に合わせ、現地でインタビューに応じ、「私は日本の経済担当カウンターパートと連絡を取っている。日本側から市場を落ち着かせる発言が出てくることを確信している」と述べた。

　国債の利回りについては、財務当局もさることながら、中央銀行の守備範囲でもある。

米2年債　 3.586（+0.000）
米10年債　4.267（+0.044）
米30年債　4.897（+0.061）
日本10年債　2.350（+0.092）

USD/JPY　157.93　EUR/JPY　185.32
GBP/JPY　212.78　AUD/JPY　106.50

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美