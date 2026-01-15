【2026年1月21日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2026年1月21日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆☆☆最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、何よりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。
恋愛運：☆☆☆☆☆出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。
金運：☆☆☆☆☆グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。
仕事運：☆☆☆☆☆想像よりもはるかに大きな結果を出せる可能性がある仕事運です！まずは、周りに惑わされず、自分のリズムで仕事を進めていって。そして、コツコツと積み重ねてきたことこそ同じペースを保って、人にアピールしないのがポイント。
健康運：☆日々の小さな努力が結果となって実感できる1日です。同時に積み重ねることの大切さも実感できます。例えば食事に気を配っていたのなら、体調に変化を感じるでしょう。運動に気を配っていたのなら、体が軽くなったことを感じそうです。
ラッキーアイテム：お箸
ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆☆☆したいことを自由にしていると、あなたの個性や魅力が自然に輝きを増す。そんな嬉しい運気の日です！まずは、好きな場所で好きなことをしてOK。ただし、人の考えやペースを否定しないというのも、運気を生かす大きなポイントです。
恋愛運：☆☆☆主導権を握ると、恋の相手との関係がグンと甘くなる運気。話が途切れたときには、自分から新しい話題を出してください。その前に一瞬だけ、優しい表情で目を合わせることができると最高。ただし、相手が困る可能性がある話は避けて。
金運：☆☆☆髪型を変えたり、ちょっとした遠出をしたりと、リフレッシュできることへの出費が〇。人と一緒よりも、ひとりがベスト。気分がすっきりとするだけでなく、お金との縁がさらに強くなるためのヒントを発見できそうです。
仕事運：☆☆☆☆トラブルなどなく、能力を生かして順調に仕事を進められる運気です。休憩中だけでなく、移動中などもパッと手軽に気分転換できる音楽などを用意しておくと〇。集中力もUPして、求められている以上の仕事ができそう。
健康運：☆☆☆☆気力と活力に溢れ、外出をするなら今日がベストです。多少無理のあるスケジュールでも、今日なら問題なくこなせるでしょう。また、外出先でも活動的に物事を進めることができるので、団体行動でリーダーシップを発揮できます。
ラッキーアイテム：シール
ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆どんな状況にも希望を見出せそうな日。「無理だ」と思ってきたことでも「こうすればできる」と名案を思いつくかもしれません。誰かの長所や魅力を感じたら、迷わず褒め言葉をかけることが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆☆自分で思っている以上に、表情に魅力が宿る日です。特に輝くのは笑顔。関わる人すべてに笑いかけると、恋の状況がグンと前進するでしょう。真剣に話を聞いたり、心配したりする表情は少しオーバーにするのがオススメ。
金運：☆☆☆何も考えずに過ごしていると、小さな金額の出費をいくつか重ねてしまうかもしれません。ただ、1日で使っていい金額を頭に入れておけば、大丈夫。無駄遣いを防ぐだけでなく、お金の使い方がさらに上手になる日です。
仕事運：☆☆☆☆☆予定外の動きがあっても、壁にぶつかっても、今日は大丈夫！すぐに解決して、結果的には気分よく仕事を終えることができる運気です。｢時間がない｣｢どうしよう｣は、禁句！深呼吸をすれば、少しも焦らなくていいのだと気づくはず。
健康運：☆☆☆☆今日のあなたは持っている能力を思いっきり発揮できます。もし仕事に難題が生まれても強気でチャレンジしてみてください。あなたの気迫は周囲に安心感を与え、チームや職場の雰囲気まで明るくできそうです。
ラッキーアイテム：キャンドル
ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆☆無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。何が起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。
恋愛運：☆☆☆☆☆特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目を合わせるのがポイント。
金運：☆☆☆☆☆｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。
仕事運：☆☆☆☆☆すでに生かしている能力だけでなく、今まで隠れていた才能も花開く運気の日！まずは自分の考えや、やり方に自信を持って笑顔で周りに接して。そして、仕事をする場をキレイに整理整頓すると、運気を最大限に生かせます！
健康運：☆今日は要領よく、テキパキと仕事や家事をこなせそうです。ただ、疲れが溜まると頭痛がするなど体調は良くありません。適度な休憩と水分補給をしながら、あえてゆったりとしたペースで行うと良いでしょう。
ラッキーアイテム：マグネット
ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆☆☆プライベートに幸運が宿る日です。リラックスして楽しいことをしているときに、大切な人脈が広がっていく可能性大。できるだけ長く自由時間を持てるように、1日のスケジュールを組んで。急ぎではないことは、明日以降でもOKです。
恋愛運：☆☆☆「なるようになる！」と感じて、どんどん動いていきたくなるかもしれません。ただ今日は、そこで一時停止して、本当は何がベストかを考えてみて。すると、幸せへの近道が見えてきます。出会いは、友達を増やすつもりでいて。
金運：☆☆☆☆最小限の買い物で済ませると、お金が舞い込みやすくなる日！一方、物を溜め込んでしまうと金運がダウンします。｢買おうかな、やめようかな｣と迷ったら、やめて◎。また、｢一応、あったほうがいいかも｣という物も買わないで。
仕事運：☆☆☆☆ひらめく力も高まりますが、それだけでなく、考えを深めることもできる日。ポンと思いついたアイデアを、時間をかけて掘り下げてみてください。意見を聞くのなら、お互いに何でも言い合える親しい同僚がオススメ。
健康運：☆☆☆☆雑誌やテレビでみた気になるトレーニングや健康法にチャレンジしてみましょう。今日のあなたは気力に溢れ、いつもは長続きしないことも続けることができそうです。もし、多少お金がかかっても今日は自分への投資が吉。
ラッキーアイテム：ネクタイ
ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆じっくりと考えるということを、今日は心から楽しめたり味わえたりします。壁にぶつかっていることや、周りと意見が食い違うことについて、感じた何かを紙に書き出してみて。結論を出そうとしないほうが、充実した時間を過ごせます。
恋愛運：☆一緒にいる時間やコミュニケーションを取っている時間が長いと、いつの間にか会話がこじれてしまいそうな恋愛運。応援している気持ちや健康を気遣っている気持ちを伝えて、あとはそっとしておくのがベストな1日です。
金運：☆今日は、自分と友達との金銭感覚の違いを目の当たりにするかもしれません。最初は落ち込む可能性もありますが、冷静になれば｢大切なことに気づけた｣と思えるはず。少しでも見習いたいと感じたら、素直に話を聞いてみて。
仕事運：☆☆☆☆自分の判断やペースで進められる仕事に、今日はできるだけたくさんの時間を使うと〇。重要な部分にしっかりとこだわって、いい仕事ができそうです。一方、それ以外の仕事は、周りの意見を優先させればいいのだと割り切ってOK！
健康運：☆☆☆☆☆仕事はもちろん、プライベートでも様々なことに興味が生まれ、あちらこちらに走り回りたくなるような1日。そんな時こそ普段できていなかった場所の掃除をし、気分をリフレッシュしてはいかがでしょうか。
ラッキーアイテム：バングル
ラッキーカラー：レモンイエロー
<7位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。
恋愛運：☆☆話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友達と一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！
金運：☆☆☆☆お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。
仕事運：☆☆☆☆周りのモチベーションを高めることができる仕事運です。特に、楽しい話や冗談などで盛り上がると、職場の空気をパッと明るくできるはず。その中で、誰かをサラリと褒めることができると、あなたの評判がグンとUPするでしょう！
健康運：☆☆☆みんながやっているからと調子に乗って失敗をしてしまいそうな日。他人を見て取り入れた薄着のファッションや、長電話などによる夜更かしをするのは避けましょう。職場などに向かう場合は、空調があることを想定したファッションを心がけましょう。
ラッキーアイテム：小さめのポーチ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
<8位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆☆想像力が高まる日です。3年後や5年後の理想の自分や生活を思い浮かべてみてください。そして、特に叶えたいことは、絵や言葉にして書き出してみると〇。実現を焦らずたっぷりとイメージする時間を楽しむと、運気アップ！
恋愛運：☆☆☆恋が進展するための直感が働く日！「これを言ってみよう」「これに誘ってみよう」と感じたら、あれこれ考える前に相手に伝えてみて。会話も関係も盛り上がりそう。また、出会いを求める場合も、ピンときたことを行動に移すと◎。
金運：☆☆☆☆☆副業やアルバイトの話が舞い込んできそうな日。最初はあまり興味が湧かなくても、最後まで話を聞いてみて。今後、あなたとお金とのつながりを強くする、強力な後押しになる可能性大です！コツコツ取り組む前提で考えるといいでしょう。
仕事運：☆☆普段は衝突する人や、どうしても意見が合わない人に対しても、｢あの立場ならそう考えるだろう｣と、歩み寄ることができる仕事運です。事務的な態度ではなく、真心をこめた言葉や言い方で接してみて。協力関係を築けるでしょう。
健康運：☆考えがまとまらず、頭の中が整理できない1日になるでしょう。また、それがイライラの原因にもつながってしまいそうです。仕事をするときは、頭を使わない身の回りの整理など、リフレッシュできることを率先して進めてみてください。
ラッキーアイテム：バスローブ
ラッキーカラー：オフホワイト
<9位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆普段以上に、人の気持ちを深く理解できる日です。「分かるよ」と寄り添って「こう思うよね」と人の気持ちを代弁してみて。ただし、誰かの悪口が始まりそうになったら、話題を切り替えてしまうことがポイントです。
恋愛運：☆☆どんな考え方をしているのか、これまでどんな経験をしてきているのか、相手についてたくさん知りたいという気持ちをそのまま伝えてください。決して否定せずに話を聞いていると、心のつながりがしっかりと強くなる日です。
金運：☆支払いの方法や予算など、自分の中でのお金のルールを、今日は｢どうでもいい｣と感じてしまうかも。ただ、そのルールを守ることが、金運を守ることにもつながる日です。冷たい水を飲んだり、散歩をしたりして、気分転換すると〇。
仕事運：☆☆ひとりで頑張ると、諦めたくなることもありそうな仕事運。しかし、周りにヘルプを求めれば大丈夫です！助けてくれる人がいて、するべき仕事をきちんとできそう。また、仕事の人間関係全体がより平和になるでしょう。
健康運：☆☆☆今日は衝動買いに要注意。なかなか成果の出ないダイエットやトレーニングに不安を感じ、グッズに頼りたい気持ちになってしまいそうです。つい使いこなせないグッズや流行ものにも手出しますが、効果を実感できず後悔してしまいそうです。
ラッキーアイテム：ランタン
ラッキーカラー：パープル
<10位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。
恋愛運：☆何気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。
金運：☆☆貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。
仕事運：☆☆思いがけない場面で、意外な人に不満を感じてしまう可能性がある仕事運。自分も相手も、どちらも悪いわけではないのだという考えを忘れないで。話し合うよりも、ひとりになって音楽を聴くなど、気分転換をしてください。
健康運：☆感情の起伏が激しく、どっと疲れてしまうような日。職場での人間関係など、普段は気にしないことにも敏感に反応してしまいそうです。日々の疲れが高まり、ストレスが溜まりやすくなっています。リラックスできるよう、早めの帰宅を心がけましょう。
ラッキーアイテム：ギンガムチェック
ラッキーカラー：ライラック
<11位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。
恋愛運：☆☆恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分の中で「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。
金運：☆☆☆☆自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。
仕事運：☆滅多に会わない人や違う部署の人、取引先などよりも、チームの仲間や毎日一緒に働いている人を優先してください。それを心がけていると、｢支えてくれている人がいる｣と実感できて、前向きな気持ちで仕事ができる日です。
健康運：☆☆自分に甘くなる日。「今日だけは特別」と言いながら、ダラダラしたり怠惰に過ごしてしまうでしょう。お酒やスナック菓子など今まで我慢していたものに手が伸びてしまいそうです。今日を我慢すればその衝動もなくなるはずです。
ラッキーアイテム：パソコン
ラッキーカラー：ワインレッド
<12位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆意識している以上に、自分とは違う意見を受け入れるのが難しくなる日。ただ、あなた自身があまりこだわっていないことなら、すんなりと人の考えに耳を傾けられるはず。そして、お互いへの理解がさらに深まる会話ができます。
恋愛運：☆☆☆恋愛に関して「失敗したくない」という気持ちが強くなるかも。でも、思いついたことを気軽に行動に移してみれば、怖がらなくていいのだと気づける運気でもあります。動いてみることで可能性が広がるのだと考えて！
金運：☆☆☆☆無駄遣いや後悔する買い物などせず、丁寧に大切にお金を使うことができる日です。ただ、｢もっとちゃんとしなければ｣と自分にプレッシャーをかけすぎるかもしれません。財布の中のお札をきちんと整理すると、余計な緊張感が抜けるはず。
仕事運：☆｢パーフェクトにこなさなければ｣と、自分自身にプレッシャーをかけてしまうかも。ただ、肩の力を抜いて気楽に仕事に向き合ったほうがミスが少なく、能力を発揮できます。仕事仲間との雑談も、気分を切り替えて大いに楽しんでください。
健康運：☆☆☆今日は積み重なったストレスが体調に影響を与えてしまいそうです。風邪をひいたわけでもないのに体が重く感じたらそれがサイン。気の合う友人と飲みに出かけるなどストレス解消になることを実行しましょう。
ラッキーアイテム：ラジオ
ラッキーカラー：アイボリー
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
