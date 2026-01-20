三笘薫がプレミアリーグ通算100試合出場達成 日本人トップは154試合の吉田麻也
プレミアリーグ第22節、ブライトン対ボーンマスの一戦は1-1のドローに終わった。
日本代表の三笘薫はバーンリー戦に続いてプレミア3試合連続の先発に。このボーンマス戦はフルタイムの起用となった。
先制したのはアウェイのボーンマスだ。アミン・アドリがボックス内で倒され、一度はシミュレーションのファウルを取られたが、VARで判定が覆り、PKを獲得。これをマーカス・タヴァーニアーが決めてリードを得る。
プレミアリーグの公式サイトによると、三笘はこのボーンマス戦でリーグ通算100試合目の出場となったようだ。三笘はその間に22ゴール18アシストを記録している。
三笘は川崎フロンターレから2021年にブライトンに加入し、初年度は武者修行でベルギーへ。1年でイングランドへ復帰し、その後は主力としてここまで活躍してきた。
日本人選手がプレミアリーグの出場数で100試合を超えるは吉田麻也、岡崎慎司に続く3人目。吉田はサウサンプトンで154試合、岡崎はレスターで114試合に出場。岡崎はリーグ優勝も経験している。
三笘は28歳、ブライトンとの契約は来季限りとなっており、吉田の記録を抜くことはできるのだろうか。