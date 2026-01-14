ピエール・エルメ・パリバレンタイン2026♡パリジェンヌ気分の極上ショコラ

毎年注目を集めるピエール・エルメ・パリのバレンタインコレクション。2026年は“ラ・ヴィ・パリジェンヌ”をテーマに、芸術や美食、ロマンスが息づくパリの世界観をショコラで表現します。贈る人も贈られる人も心がときめく、洗練と遊び心を併せ持つラインナップは、自分へのご褒美にも大切な方へのギフトにもぴったりです♡

パリを描くショコラ詰合わせ

アソリュティマン ド ショコラ 5個入り

価格：2,862円（税込）

アソリュティマン ド ショコラ 8個入り

価格：4,104円（税込）

アソリュティマン ド ショコラ 14個入り

価格：7,074円（税込）

アソリュティマン ド ショコラ 24個入り

価格：12,096円（税込）

バレンタインの主役となる「アソリュティマン ド ショコラ」は、ピエール・エルメならではの芳香と奥行きある味わいを堪能できる詰合わせ。

新作の「ショコラ オ マカロン アンフィニマン プラリネ ピニョン ド セドル」や「アンフィニマン プラリネ マイス」、「ショコラ オ レ エ テ マッチャ」、「アンフィニマン ベリーズ」など、多彩な個性が一粒ごとに広がります。

マカロンで楽しむチョコの余韻

マカロン10個詰合わせ

価格：4,590円（税込）

ショコラの魅力を別の表情で味わえるのが、マカロンの詰合わせ。

ブラジル・パイネイラス農園産チョコレートへのオマージュ「アンフィニマン ショコラ パイネイラス」や、カラメルとビターチョコレートが印象的な「プレニチュード」など、チョコレートフレーバーを中心に構成されています。

青山限定テリーヌの誘惑

【青山限定】テリーヌ プレジール アンタンス

価格：3,105円（税込）

青山ブティック限定で登場する「テリーヌ プレジール アンタンス」は、ビターチョコレートの力強さと、とろける口溶けが魅力。

粗く砕いたローストアーモンドが食感のアクセントとなり、濃厚で満足感の高い一品に仕上がっています。

パリジェンヌ気分で迎えるバレンタイン

ピエール・エルメ・パリのバレンタインコレクション2026は、ショコラ、マカロン、テリーヌまで揃う贅沢な世界。

箱を開けた瞬間から広がるパリの情景と、計算し尽くされた味わいは、特別な時間を演出してくれます。

大切な想いを託すギフトとして、そして自分を甘やかすご褒美として、この季節だけの逸品を選んでみてはいかがでしょうか♪