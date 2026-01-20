加藤浩次「長男が留学行ったの。アメリカに」空港のゲートで妻・香織さん号泣
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56歳）が、1月17日に放送されたラジオ番組「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（MBSラジオ）に出演。長男がアメリカ留学に出かけたと語った。
極楽とんぼ・山本圭壱の妻である西野未姫が第2子を妊娠して、山本が興奮しているという話題の後、相方の加藤浩次が「俺は1月の頭に長男が、留学行ったの。アメリカに」と1月5日に長男がアメリカ留学に行ったと明かす。
加藤は「（長男は）しばらく行く。向こうの学校入って、何年か。卒業するまでじゃない？ それはちょっと、空港まで送りに行って。興奮したね。空港のゲートで（長男が）『行ってくるわ』って。『頑張れよ』って握手して『しんどかったら。いつでも帰って来い』って。その背中を見た時は興奮したね。横で（妻の）香織がさ、号泣してさ。あいつめっちゃ興奮してんだよ」と話し、「面白いねと思ったね。（山本と）同じ子供で興奮してるんだけれど、違うもんね、全然」と語った。
