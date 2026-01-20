“日向坂46の先輩”齊藤京子主演映画「恋愛裁判」、渡邉美穂「とっても素敵な映画でした」
元日向坂46で女優の渡邉美穂（25歳）が、1月19日に公開されたBSテレ東公式YouTubeチャンネルの「シネマアディクト」の動画に出演。日向坂46の先輩だった女優・齊藤京子と映画「恋愛裁判」についてのトークを行い、「とっても素敵な映画でした」と語った。
“恋愛禁止ルール”を破ったアイドルの映画「恋愛裁判」に出演している齊藤京子が、番組のゲストとして登場。番組ナビゲーターの渡邉美穂は日向坂46で齊藤の後輩にあたり、「めちゃくちゃ面白かったです、本当に。もともとアイドルをやっていた京子さんが演じられるってなかなかある意味すごいチャレンジだなって思ったんですね。やっぱり同じグループで後輩として活動させていただいた身として、なんかすごく不思議な気持ちになりながら、とっても素敵な映画でした」と感想を伝える。
齊藤もアイドルを卒業してから2か月ぐらいでオファーのあった仕事で、「うわ、これやばいなって正直最初思って、それこそ、これをやることで、今までのファンの方だったり、私たちのファンじゃなくてもそのアイドル業界のファンの方がどう思うんだろうっていうことをもすごい悩みましたし、それを元アイドルの私がやっていいんだろうかっていうことはすごい葛藤したんですけど、でも、シンプルにもう、すごい物語がとにかく面白いなっていう風に思いましたし、この主人公の山岡真衣という人物を私がやって、いい意味ですごくリアリティを出せたらなっていう風に思って引き受けたっていう流れでした」と語った。
