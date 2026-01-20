1月27日（火）「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」 『中学受験のリアル』
中学受験のリアル
◆テーマ【中学受験のリアル】
首都圏での中学受験率は、ここ10年増加傾向…
昨年は首都圏の小学6年生のおよそ5人に1人が受験を経験したというデータも。
子供の志望校や塾の情報収集・精神面のケアなど、サポートする親の悩みは尽きない…
「中学受験のリアル」について今夜はDEEPに語らいます。
▼元うたのお姉さん・茂森あゆみが驚いた塾のテキストの量！
▼新山千春が志望校の情報を集めるためにしたある行動とは？
▼「親にやらされる」のではなく「子どものやる気」を大切にした益若つばさ
▼中学受験経験者のR-1グランプリ王者・友田オレが志望校を決めた理由
▼教育ジャーナリスト・中曽根陽子が考える「親が子どもにかけてはいけない言葉」
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
友田オレ／
茂森あゆみ・中曽根陽子・新山千春・益若つばさ ※50音順