FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、自己愛たっぷり＆モチベーションが上がる新曲「ぜんぶ可愛いのせい」配信決定
FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、新曲「ぜんぶ可愛いのせい」を2月6日にリリースすることを発表した。
「ぜんぶ可愛いのせい」は、2025年9月にリリースされた、ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」に続き第2弾シングルとなる。楽曲は、ファッションや美容のキラキラやトキメキを追いかける女の子あるあるをモチーフに、そんな現実をタイトルの通り「ぜんぶ可愛いのせい」にしてポジティブに生きる、自己愛たっぷり＆モチベーションが上がる1曲だという。
本日より、TikTok・Instagramで音源の一部が解禁となった。また、2月6日の配信リリースに向け、21日20時よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveの配信予約が開始される。
なお、2月18日には＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞をNHKホールで開催することが発表されている。
◾️「ぜんぶ可愛いのせい」
2026年2月6日（金）リリース
Pre-add / Pre-save：https://presave.umusic.com/pspa-sakurai-yui-znbkwiinsi
◾️＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞
日程：2026年2月18日（水）
時間：OPEN 16:30 / START 18:00
会場：NHKホール
出演者：櫻井優衣
お問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION （050-5211-6077）https://www.red-hot.ne.jp/
▼チケット
一般指定席 \8,500（税込）
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/
